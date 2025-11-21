اختيار سام سونغ وإل جي كأفضل جهات للتوظيف في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

حصلت شركة "سام سونغ" وشركة "إل جي" الكوريتان على اعتراف واضح بالتقدير العالي في سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اختيارهما في قائمة "أفضل جهات للتوظيف داخل الولايات المتحدة"، والتي تصدرها مجلة "فوربس" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.وقد أعلنت المجلة قائمة تضم 500 شركة ومؤسسة تم اختيارها كأفضل أماكن للعمل داخل الولايات المتحدة، استنادا إلى نتيجة استطلاع للرأي أجرته بالتعاون مع شركة "ستاتيستا" لاستطلاعات الأسواق، على 140 ألف موظف يعملون في مؤسسات يزيد عدد موظفيها عن ألف شخص في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 آلاف طلاب جامعي.وتم في الاستطلاع تقييم مستوى الرضا عن الوظائف من خلال عدة بنود، تشمل مستوى الراتب، وفرص النمو داخل الشركة، وإمكانية تطوير الكفاءات المهنية، وبيئة العمل، ومستوى الرفاهية وغيرها.واحتلت المركز الأول شركة "إنفيديا" الأمريكية المتخصصة في أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، وتلتها مستشفى "سانت جود" لبحوث الأطفال، وشركة "مايكروسوفت"، وشركة "غوغل"، ومجموعة "يونيفرسال ميوزيك غروب" ضمن المراتب المتقدمة، بينما جاءت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في المرتبة الرابعة والأربعين، وشركة "إل جي" للإلكترونيات في المرتبة التاسعة والثمانين، أي ضمن أفضل مائة شركة، وكانتا الشركتين الكوريتين الوحيدتين ضمن قائمة هذا العام.