كوريا تسعى للفوز بمشروع بناء محطة نووية ثانية في بولندا

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن وزارة الطاقة في بولندا وجهت دعوة إلى أربع شركات أجنبية، من بينها شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، من أجل مناقشة خطة لبناء محطة جديدة للطاقة النووية.وأوضح التقرير أن الطاقة البولندية تنقذ خطة لبناء المحطة النووية الأولى في منطقة "بوميرانيا"، وفي الوقت نفسه تسعى لتنفيذ خطة ثانية مشابهة، وبالتالي فقد دعت 4 شركات لإنشاء المفاعلات النووية من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وكوريا للمشاركة في حوار تنافسي سيُعقد في العام القادم لتحديد التقنيات التي ستقدمها كل شركة من أجل بناء المحطة النووية هناك.وتشمل الشركات الأربع كلا من: شركة "ويستينغهاوس إليكتريك" الأمريكية، وشركة "إي دي إف" الفرنسية الوطنية للطاقة، وشركة "أتكينز رياليس" الكندية للهندسة والطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة كوريا للطاقة المائية والنووية.ومن المقرر أن يتم إنشاء مفاعلات الماء المضغوط في تلك المحطة، سيكون أولها في قرية "خوتشيفو" الساحلية قرب مدينة "غدانسك" في عاصمة محافظة بوميرانيا، وسوف يبدأ تشغيله في عام 2033.