كوريا تطالب كندا يإلغاء قرار تخفيض حد الإعفاء من الرسوم الجمركية على الصلب

Photo : YONHAP News

بدأت حكومة كوريا الجنوبية في الرد على قرار كندا بتخفيض حد الإعفاء من الرسوم الجمركية على منتجات الحديد والصلب الكورية، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن مساعد الوزير للشؤون التجارية "باك جونغ صونغ" قد التقى اليوم الاثنين بالنائبة الأولى لوزير الصناعة الكندي "أليكساندرا دوسال"، من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب المسؤول الكوري عن الأسف الشديد إزاء السياسة التي أعلنتها الحكومة الكندية يوم 26 نوفمبر الماضي لحماية قطاع صناعة الحديد والصلب لديها، وطالب بإلغائها في أسرع وقت.يذكر أن الإجراءات الكندية الأخيرة تنص على أن تدفع منتجات الحديسد والصلب الكورية رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز 75% من حجم الصادرات للعام الماضي.وأكد مساعد الوزير "باك" أن هذا الإجراء الكندي الأخير قد يشكل انتهاكا كبيرا لقوانين التجارة، كما أنه يتعارض مع روح مجموعة أوتاوا التي تقودها كندا وتُعد رمزا للحفاظ على نظام التجارة المبني على قواعد منظمة التجارة العالمية.وأضاف أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبا على استثمارات الشركات الكورية في كندا والتي تُجرى حاليا أو من المخطط تنفيذها لاحقا، ودعا إلى إيلاء اهتمام خاص لكي لا يعيق هذا القرار إمكانية توسيع التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين في المستقبل.