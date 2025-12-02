كوبانغ تواجه غرامات بملايين الدولارات بسبب اختراق بياناتها

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تواجه منصة التجارة الإلكترونية الكورية الكبرى "كوبانغ"، غرامات بملايين الدولارات بعد عملية اختراق البيانات واسعة النطاق التي أصابتها مؤخرا، والتي أدت إلى كشف معلومات حسابات 34 مليون عميل، على الرغم من استثمار عشرات الملايين من الدولارات سنويا في إجراءات أمن البيانات.وأدت عملية اختراق البيانات في كوبانغ إلى تنبيه شركات التجارة الإلكترونية الأخرى ذات هياكل التوزيع المماثلة.ويسمح قانون حماية المعلومات الشخصية، المنقح في عام 2023، بغرامات تصل إلى 3% من إجمالي مبيعات الشركة في حالة اكتشاف انتهاكات. وقد تم بالفعل من قبل تغريم شركة "إس كي" للاتصالات حوالي 134.8 مليار وون، أي ما يقرب من 91.6 مليون دولار أمريكي، بعد تعرضها لاختراق كبير للبيانات في شهر أبريل الماضي.وتضمن تسريب كوبانغ أسماء ورسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف وعناوين تسليم، بالإضافة إلى بعض تفاصيل الطلبات، مما دفع المحللين إلى الاعتقاد بأن الضرر سيكون أكبر بكثير من تسرب بيانات شركة "إس كي" لاتصالات الهواتف المحمولة.وعلى وجه الخصوص، ترتبط معلومات وجهة التسليم ارتباطا مباشرا بالحياة اليومية للمستهلكين، وبالتالي يمكن إساءة استخدامها في التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال الأخرى.