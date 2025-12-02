عمدة سيول ينفي مجددا انتهاكه لقانون الأموال السياسية

Photo : YONHAP News

نفى عمدة سيول "أوه سي هون" مجددا قيام أحد مؤيديه بدفع تكاليف التصويت لصالحه قبل انتخابات العمودية في عام 2021.وأدلى "أوه" بهذا التصريح أمس الاثنين بعد أن وجه إليه فريق المحققين الخاصين الذي يحقق مع السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، اتهامات بانتهاك قانون الأموال السياسية.وقال عمدة سيول إن الادعاء العام يفتقر إلى الأدلة الكافية، وزعم أن الحزب الديمقراطي الحاكم ووسيط النفوذ السياسي "ميونغ تيه كيون"، قد تعاونا مع فريق المحققين الخاصين في محاولة للتخلص منه، لكن هذه الجهود سوف تفشل.وتقول السلطات إن "أوه" طلب من شريكه التجاري "كيم هان جونغ" دفع مبلغ 33 مليون وون، أي ما يزيد عن 22 ألف دولار أمريكي، إلى "ميونغ تيه كيون" لإجراء استطلاعات رأي لحملته الانتخابية قبل انتخابات عمودية سيول في عام 2021.