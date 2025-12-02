البورصة الكورية تنهي يوم الاثنين على استقرارٍ شبه تام

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على استقرارٍ شبه تام يوم أمس الاثنين، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وسط تزايد حالة عدم اليقين.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 6.22 نقطة، أي بنسبة 0.16%، ليغلق عند 3920.37 نقطة.وكان حجم التداول ضئيلا، إذ بلغ 293.7 مليون سهم، بقيمة 11.69 تريليون وون، أي ما يعادل 7.95 مليار دولار أمريكي، حيث فاق عدد الرابحين عدد الخاسرين بواقع 489 سهما مقابل 380 سهما.وافتتحت البورصة الرئيسية على ارتفاع، مقتفية أثر مكاسب الأسهم الأمريكية التي سجلتها خلال الليل، حيث واصلت بورصة "وول ستريت" سلسلة مكاسبها لليوم الخامس على التوالي. وساهمت عمليات البيع المؤسسية المكثفة في وقت لاحق في تقليص مكاسب مؤشر كوسبي المبكرة، وأغلقت معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة على أداءٍ متباين.وارتفع مؤشر كوسداك، الذي يقيس أداء شركات التكنولوجيا، بنسبة 9.71%، ليغلق عند 922.38 نقطة.ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي بمقدار 0.77 وون، ليتداول عند 1469.99 وون للدولار الواحد حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.