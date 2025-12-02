هيئة الرقابة المالية تصف اختراق منصة آب بيت بأنه خطير ولا يمكن التغاضي عنه

Photo : YONHAP News

وصف "لي تشان جين" رئيس هيئة الرقابة المالية الكورية، عملية اختراق البيانات التي حدثت الأسبوع الماضي في منصة "آب بيت"، التي تعد أكبر بورصة للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بأنها "حادثة خطيرة لا يمكن التغاضي عنها".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "لي" أمس الاثنين، خلال أول مؤتمر صحفي يجريه منذ توليه منصبه، حيث قال إنه من المتوقع أن يتعزز الأمن بعد انتهاء المرحلة الثانية من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، والتي هي قيد المناقشة حاليا.وأضاف أن الهجوم الأخير يُمثل فرصة مهمة لمراجعة القضايا المحتملة في المرحلة الثانية، بما في ذلك متطلبات الترخيص، والمبادئ التوجيهية التشغيلية، والإفصاح عن توزيع الأصول الافتراضية.وأوضح لي أن هيئة الرقابة المالية تُجري حاليا تحقيقا في اختراق منصة آب بيت، وستنظر في فرض عقوبات بناء على نتائجها.وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه بناء على اختراقات البيانات الأخيرة، يبدو أن استثمار كوريا الجنوبية في الأمن منخفض مقارنة بالدول الأخرى، وتعهد بتعزيز أمن النظام وحماية المستهلك من خلال الدفع بمراجعة القوانين ذات الصلة.