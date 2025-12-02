كوريا الجنوبية تُطلق القمر الاصطناعي متعدد الأغراض آريرانغ 7

Photo : YONHAP News

ستُطلق كوريا الجنوبية القمر الاصطناعي متعدد الأغراض "آريرانغ 7"، صباح اليوم الثلاثاء، لتوفير صور عالية الدقة لأغراض الرصد البيئي.وأعلنت شركة "آريان سبيس" الفرنسية، المُزوّدة لخدمات الإطلاق التجاري، أمس الاثنين، أن القمر الاصطناعي جاهز للإطلاق على متن الصاروخ الإيطالي "فيغا سي"، من مركز غويانا الفضائي في غويانا الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء.ووفقا لبيان صحفي، سيدخل القمر "آريرانغ 7"، الذي يزن ألفا و810 كيلوغرامات، مدارا متزامنا مع الشمس على ارتفاع 576 كيلومترا، بعد حوالي 44 دقيقة من إطلاقه.وسوف يوفر القمر الاصطناعي الجديد صورا عالية الجودة لرصد الكوارث والبيئة، بالإضافة إلى تحليل الجزر الحرارية الحضرية، باستخدام كاميرته البصرية عالية الدقة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.ومن المقرر أن تُطلق الشركة الفرنسية القمر الاصطناعي "آريرانغ 6" خلال النصف الأول من عام 2026.