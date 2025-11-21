كوريا تتسلم 13 ألف وحدة معالجة رسومية من إنفيديا

Photo : YONHAP News

استوردت حكومة كوريا الجنوبية 13 ألف وحدة معالجة رسومية من طراز "بلاك ويل" من شركة إنفيديا الأمريكية.وصرحت وزارة العلوم الكورية أمس الاثنين بأن شركة الرقائق الأمريكية العملاقة قد زودت كوريا الجنوبية بدفعة من وحدات المعالجة الرسومية، وذلك في إطار وعدها بتوريد 260 ألف وحدة معالجة رسومية من طراز "بلاك ويل" للحكومة والشركات الكبرى في كوريا.وقال تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء إن الحكومة قامت بعملية الشراء باستخدام حوالي 1.5 تريليون وون من الأموال التي تم تأمينها من الميزانية الإضافية التي أُقرت في شهر مايو الماضي.وتتضمن الدفعة الأخيرة أحدث شريحة من إنفيديا موديل "بي 200".وسوف تُخصص الحكومة الكورية وحدات المعالجة الرسومية للجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة في مطلع العام القادم، قبل توفيرها للقطاع العام.وكانت إنفيديا قد أعلنت في أكتوبر أنها ستزود كلا من سام سونغ، وإس كيه، وهيون ديه موتور بـ50 ألف وحدة، ونيفر بـ60 ألف وحدة، وحكومة كوريا الجنوبية بـ50 ألف وحدة أخرى.