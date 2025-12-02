واشنطن تخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية إلى 15% بأثر رجعي

Photo : YONHAP News

أعلن وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" أن الرسوم الجمركية على السيارات الكورية الجنوبية سوف تُخفض بأثر رجعي إلى 15% اعتبارا من 1 نوفمبر، تماشيا مع اتفاقية التجارة المبرمة بين البلدين.وأعلن لوتنيك ذلك في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، قائلا إن كوريا الجنوبية قد بدأت رسميا تطبيق تشريعها الاستثماري الاستراتيجي في البرلمان، وأن هذه الخطوة المهمة تضمن استفادة الصناعة والعمال الأمريكيين استفادة كاملة من اتفاقية الرئيس دونالد ترامب التجارية مع كوريا الجنوبية.وأضاف لوتنيك أنه ردا على ذلك ستخفض الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية، بما في ذلك رسوم السيارات إلى 15%، اعتبارا من 1 نوفمبر.وأوضح وزير التجارة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستلغي أيضا الرسوم الجمركية على قطع غيار الطائرات، وسوف تُخفف من معدل الرسوم الجمركية المتبادلة لكوريا الجنوبية لتضاهي اليابان والاتحاد الأوربي.وجاء هذا البيان بعد أن قدم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية مشروع قانون خاص الأسبوع الماضي لدعم التعهد الكوري بالاستثمار في الولايات المتحدة، كإجراء متابعة لاتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين.