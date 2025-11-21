الشرطة الكورية تحقق في حادث تسريب المعلومات الشخصية لعملاء كوبانغ

Photo : YONHAP News

تجري الشرطة الكورية تحقيقات حاليا في حادث تسريب المعلومات الشخصية لعملاء شركة كوبانغ، بما في ذلك تعقب عنوان بروتوكول الإنترنت الذي استخدمه المتهم، وهو موظف صيني سابق كان قد استقال من الشركة وغادر البلاد.وقد رصدت كوبانغ دلائل على وصول ذلك الموظف السابق إلى المعلومات الشخصية عبر خادم خارجي منذ شهر يونيو الماضي.وتحقق الشرطة في رسائل تهديد إلكترونية تنم إرسالها إلى عدد كبير من عملاء كوبانغ بعد تسريب المعلومات الشخصية.وتعتزم الشرطة التحقيق في نقاط الضعف الفنية في نظام إدارة معلومات العملاء الداخلي في شركة كوبانغ، حيث إن عدد الحسابات المسربة يبلغ 33 مليونا و700 ألف.ومن ناحية أخرى، بدأ العملاء المتضررون في رفع دعاوى تعويض ضد كوبانغ، وقد تجاوز عدد المشتركين في المقاهي الإلكترونية التي تجهز للدعاوى الجماعية 200 ألف حتى الآن.