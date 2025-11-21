اكتمال إنشاء أكبر مصنع كوري للأقمار الاصطناعية في جيجو

Photo : KBS News

اكتملت عمليات إنشاء أكبر مصنع كوري للأقمار الاصطناعية في جزيرة جيجو.وأقامت حكومة جزيرة جيجو وشركة هان هوا سيستمز حفل افتتاح مركز فضائي اليوم في مدينة "صوغ ويبو"، بحضور محافظ جيجو، والرئيس التنفيذي لشركة هان هوا سيستمز.يذكر أن هذا المركز الفضائي، الذي بدأ بناؤه في أبريل من العام الماضي، هو منشأة متطورة تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ومجهّز لإجراء عمليات تجميع الأقمار الاصطناعية واختبارها وتخزينها، بما يغطي كامل سلسلة الإنتاج في الصناعات الفضائية.وأعلنت هان هوا سيستمز أنه ابتداء من العام القادم سيتم في هذا المركز إنتاج ما يصل إلى 100 قمر اصطناعي صغير سنويا مخصص للمدار المنخفض، وعلى رأسها الأقمار الاصطناعية المستخدمة لأغراض مراقبة الأرض، والتنبؤ بالطقس والتغيرات البيئية، ومراقبة الكوارث، واستكشاف الموارد، والأمن الوطني.وأعلنت حكومة جيجو أنها ستبدأ، بالتزامن مع تشغيل هذه المنشأة الجديدة، في تنمية قطاع "استخدام المعلومات الفضائية" بصورة مكثفة اعتبارا من العام القادم.