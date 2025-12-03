لي يدعو إلى معاقبة مُسيئي استخدام السلطة مثل مُجرمي الحرب النازيين

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إن من يُسيئون استخدام سلطة الدولة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كالقتل تحت التعذيب، وتلفيق التهم الجنائية، وتدبير الانقلابات، يجب أن يُعاقبوا جنائيا ما داموا أحياء، "مثل مُجرمي الحرب النازيين".وأدلى لي بهذا التصريح خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي بمنطقة يونغ سان في سيول أمس الثلاثاء، خلال نقاش مع وزير العدل "جونغ سونغ هو"، حول التقدم المُحرز في مساعي إلغاء قانون التقادم على أعمال عنف الدولة.وكان قد تم إقرار مشروع قانون بهذا الشأن، لكن الحكومة السابقة عارضته.كما دعا الرئيس إلى مُحاسبة ورثة هؤلاء الجناة، في نطاق الأصول الموروثة، لمنع تكرارها.وأجاب الوزير بأن مشروع قانون أُعيد تقديمه لا يزال قيد النظر أمام لجنة التشريع والقضاء في البرلمان، وقد وجّهه الرئيس إلى تسريع العملية.