موجة البرد القارسة تؤدي لانخفاض حاد في درجات الحرارة على مستوى كوريا اليوم

ستضرب موجة برد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 11 درجة تحت الصفر ودرجة مئوية واحدة فوق الصفر في الصباح، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 5 درجات تحت الصفر و7 درجات فوق الصفر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل أساسي بسبب دخول هواء بارد للطبقات العليا من الغلاف الجوي من الشمال.وقد يؤدي الهواء البارد الذي ينتقل فوق المياه الدافئة للبحر الأصفر أيضا إلى تساقط ثلوج أو أمطار في الأجزاء الشمالية من مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ والمناطق الواقعة على طول الساحل الغربي وبعض المناطق الجنوبية الداخلية وجزيرة جيجو الواقعة في أقصى الجنوب.وتوقع التقرير أن تنتشر الثلوج اليوم الأربعاء إلى المناطق الساحلية الغربية في جنوب مقاطعة كيونغ كي، ومقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، بينما ستتلقى جزر جيجو وأوللونغ ودوكدو ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلوج و10 ملليمترات من الأمطار حتى صباح الغد الخميس.ومن المتوقع أن تتلقى منطقة سيول الكبرى ومقاطعة كانغ وان ومنطقة تشونغ تشُنغ ومقاطعة شمال جولا ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، ثلوجا بمعدلات تصل إلى 5 سنتيمترات خلال فترة بعد ظهر الغد الخميس.