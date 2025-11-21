نقابات السكك الحديدية ومترو الأنفاق في كوريا تعلن عن إضرابات متتالية

Photo : YONHAP News

حذرت نقابات السكك الحديدية ومترو الأنفاق في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء من أنها ستنظم إضرابات متتالية يومي 11 و12 ديسمبر بعد فشلها في تضييق فجوة الخلافات مع الإدارة، مما يثير مخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في التنقلات اليومية والسفر في كوريا خلال فترة نهاية العام.وأعلن اتحاد عمال السكك الحديدية الكوري في تجمع حاشد قرب محطة سيول أنه سيبدأ إضرابا شاملا يوم 11 ديسمبر ما لم تلبِّ الإدارة مطالبه الأساسية المتمثلة في إعادة النظر في معايير الأجور المرتبطة بالأداء، ودمج خدمات السكك الحديدية عالية السرعة، وتطبيق إجراءات سلامة أكثر صرامة. كما اتهم قادة النقابة الحكومة بتجاهل مخاوف العمال،مجادلين بضرورة إصلاح النظام الحالي، الذي يعتمد على 80% من الراتب الأساسي كأجر الأداء. وتعهدوا بإضراب "حازم لا يتزعزع" في حالة فشل المفاوضات.وأعلن العمال النقابيون في مترو سيول، الذي يُشغّل خطوط المترو من الأول إلى الثامن، إضرابا يوم 12 ديسمبر، بينما حذّر اتحاد الخط التاسع من أنه سيضرب اعتبارا من يوم 11 ديسمبر ما لم تُفِ المدينة بوعودها السابقة بزيادة عدد الموظفين.وفي حالة استمرار الإضرابات، من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في خدمات السكك الحديدية الوطنية وشبكة مترو سيول، التي تنقل ملايين الركاب يوميا.