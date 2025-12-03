البرلمان الكوري يُقرّ ميزانية العام القادم قبل الموعد النهائي

Photo : YONHAP News

أقرّ البرلمان الكوري أمس الثلاثاء ميزانية الحكومة للعام القادم، البالغة 727.9 تريليون وون، مُلتزما بالموعد النهائي القانوني لأول مرة منذ خمس سنوات، وذلك بعد اتفاق بين الحزبين الحاكم والمعارض.ووافق البرلمان على مشروع قانون ميزانية عام 2026 خلال جلسة عامة عُقدت قبل منتصف الليل بقليل، أي قبل دقائق فقط من الموعد النهائي.وتم إقرار ميزانية الحكومة للعام القادم، وهي أول ميزانية في عهد إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ"، بمقدار 100 مليار وون أقل من المقترح الأصلي للحكومة.وخفّض النواب الميزانية بمقدار 9.3 تريليون وون خلال عملية المراجعة، ثم رفعوها لاحقا بمقدار 9.2 تريليون وون لبرامج مُحددة.وتمثل الميزانية النهائية زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بميزانية هذا العام البالغة 673.3 تريليون وون، والتي أعدتها إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول".