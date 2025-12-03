الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1.3% في الربع الثالث

Photo : YONHAP News

شهد اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام، مدفوعا بقوة الصادرات وانتعاش الاستهلاك والاستثمار.وأظهرت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السنوي الأسبق.ويزيد هذا الرقم بعُشر نقطة مئوية عن تقديرات البنك السابقة، ويمثل أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2021، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.وبعد انكماشه بنسبة 0.2% في الربع الأول، انتعش الاقتصاد الكوري مسجلا نموا بنسبة 0.7% في الربع الثاني، ثم 1.3% في الربع الثالث.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يصل النمو السنوي في عام 2025 إلى حوالي 1%.وقد ارتفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.