موجة من البرد القارس تضرب كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

اجتاحت موجة من البرد القارس كوريا الجنوبية، مما استدعى إصدار تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة في المناطق الوسطى.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الأربعاء أن درجات الحرارة الصغرى صباحا قد انخفضت إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في "تشوروان" بمقاطعة كانغ وان، وسبع درجات تحت الصفر في سيول، أي أقل بحوالي عشر درجات مقارنة بما كانت عليه يوم أمس.وسوف تستمر موجة البرد القارس طوال اليوم، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى ثلاث درجات تحت الصفر فقط في سيول، ودرجة واحدة تحت الصفر في تشونغ جو، وثلاث درجات في كوانغ جو وديغو.ومن المتوقع تساقط ثلوج خلال اليوم الأربعاء على طول الساحل الغربي، وفي المناطق الجبلية في جيجو، وفي أجزاء من مقاطعات تشونغ تشُنغ وجولا، مع احتمال تراكمها حتى عشرة سنتيمترات بحلول صباح الغد الخميس.ولا تزال المناطق الساحلية الشرقية تخضع لتحذير من الطقس الجاف، حيث تزيد الرياح القوية من خطر اندلاع حرائق الغابات.ومن المتوقع أن تخف موجة البرد القارس بحلول نهاية هذا الأسبوع.