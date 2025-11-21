رفع ضريبة دخل الشركات في كوريا بنسبة 1% بدءا من العام القادم

Photo : YONHAP News

سترتفع الضرائب على الشركات في كوريا الجنوبية بنسبة 1%، بدءا من العام القادم، كما سيتم استحداث شريحة جديدة في دخل توزيعات الأسهم لما يتجاوز مستوى 5 مليارات وون، وسوف يتم أيضا تطبيق نظام الضريبة المنفصلة بنسبة تتراوح بين 14% و30% بشكل مستقل عن الدخل الشامل.جاءت هذه التعديلات في مشروعات القوانين الملحقة بميزانية الحكومة للعام القادم 2026، التي صادق عليها البرلمان الكوري في جلسته العامة أمس.وبحسب تعديل قانون الضرائب على الشركات، سترتفع الضريبة في جميع شرائح الوعاء الضريبي بنسبة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالمستويات الحالية.وتعيد هذه التعديلات الضرائب إلى مستوياتها قبل أن تقوم حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول" في عام 2022 بتخفيضها بنقطة مئوية واحدة في جميع الشرائح.أما الشركات التي ستنطبق عليها ضريبة توزيعات الأرباح الجديدة فهي تلك التي تبلغ نسبة توزيعاتها 40% أو أكثر، أو تبلغ نسبة توزيعاتها 25% أو أكثر مع زيادتها بما لا يقل عن 10% مقارنة بالعام السابق.