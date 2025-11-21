استمرار موجة البرد في كوريا وتوقعات بتساقط أول ثلوج في سيول

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية سماء ملبدة بالغيوم تدريجيا اليوم الخميس، مع تساقط أمطار وثلوج في معظم المناطق بدءا من بعد الظهر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الأمطار ستكون خفيفة بأقل من 5 ملليمترات، لكن تساقط الثلوج قد يصل إلى 8 سنتيمترات.ومن المتوقع أن يتراوح تساقط الثلوج بين 3 و8 سنتيمترات في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية الشمالية والجبلية في مقاطعة "كانغ وان"، بينما من المتوقع أن يتراوح بين 1 و5 سنتيمترات في المناطق الأخرى.ومن المتوقع أيضا أن تشهد سيول أول تساقط للثلوج هذا الموسم.ولا تزال معظم المناطق الوسطى تحت تأثير موجة البرد، حيث تنخفض درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر، وهي أبرد من اليوم السابق.وسوف تكون درجات الحرارة خلال النهار أعلى قليلا من يوم أمس الأربعاء، لكنها ستظل منخفضة، حيث تصل إلى درجتين في سيول، و4 درجات في "ديه جون"، و6 درجات في "كوانغ جو" و"ديه غو".ومن المتوقع أن تخف حدة موجة البرد بحلول يومي السبت والأحد.