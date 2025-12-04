سيول تؤكد على الدبلوماسية البراغماتية لتطوير التحالف مع واشنطن

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" أمس الأربعاء إن التحالف مع الولايات المتحدة يتقدم نحو مشاركة استراتيجية شاملة موجهة نحو المستقبل في ظل سياسة الدبلوماسية "البراغماتية" للرئيس "لي جيه ميونغ".وفي رسالة بالفيديو إلى منتدى استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أشار "جو" إلى أن كلا البلدين ينفذان نتائج قمة أكتوبر من خلال تقرير الحقائق المشترك الذي صدر مؤخرا. وقال إن التقرير يؤكد من جديد قوة التحالف ويحدد مسارا لتعزيز السلام والاستعداد للتحديات المستقبلية، كما يؤكد التزام واشنطن بالردع الموسعواستمرار وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، بينما تتعهد سيول بتعزيز دفاعها وجهودها المشتركة ضد كوريا الشمالية.كما أشار إلى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الاستراتيجي باعتباره ركيزة أساسية، حيث يدخل البلدان الحليفان مرحلة جديدة من التعاون الصناعي الذي يعزز القدرة التنافسية للصناعات الأمريكية ويفتح فرصا جديدة للشركات الكورية الجنوبية.كما سلط الوزير جو الضوء على دعم واشنطن لسيول في مجال تخصيب اليورانيوم السلمي وإعادة معالجة الوقود المستهلك وتطوير الغواصات النووية، واصفا ذلك بأنه دليل على أن التحالف مستمر ويتطور في اتجاه استراتيجي.