السلطات الكورية تتلقى حوالي ألفيْ بلاغ متعلق بالثلوج في جنوب مقاطعة كيونغ كي

Photo : YONHAP News

تم تقديم ما يقرب من ألفيْ بلاغ في جنوب مقاطعة "كيونغ كي"، مع استمرار تساقط الثلوج بكثافة من مساء أمس الخميس إلى صباح اليوم الجمعة.وقال مركز شرطة جنوب مقاطعة كيونغ كي اليوم إن الشرطة وسلطات الإطفاء تلقت 1902 شكوى متعلقة بالثلوج فيما بين الساعة 5 من مساء أمس وحتى الـ5 من صباح اليوم، منها أكثر من ألف شكوى حول اضطرابات مرورية، بينما كانت 732 شكوى طلبات لإزالة الثلوج، و83 بلاغا عن حوادث مرورية.وفي حوالي الساعة 4 من صباح اليوم، تسبب حادث شاحنة في إغلاق جزئي للممرات بالقرب من تقاطع "بان كيو" على الطريق السريع "كيونغ بو" المتجه إلى سيول في "صونغ نام". وفي وقت سابق، في الساعة 10:43 من مساء أمس الخميس، تصادمت 6 مركبات في حادث تصادم متسلسل على منحدر متجمد بالقرب من مخرج نفق "إيسو غواتشون" على الطريق السريع "غواتشون بونغ دام".وبحلول صباح اليوم، أعيد فتح جميع الطرق في جنوب "كيونغ كي"، ولم يعد هناك أي إغلاق بسبب الجليد.