الرئيسان الكوري والروماني يناقشان توسيع التعاون في الدفاع والطاقة النووية

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الروماني "نيكوسور دان" أمس الخميس، حيث ناقشا توسيع التعاون بين البلدين في الدفاع والطاقة النووية.وقال المتحدث الرئاسي "كيم نام جون" في بيان مكتوب إن الرئيسين أشادا بنمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجالي الدفاع والطاقة النووية. ورحب الرئيس لي بمساهمات شركات الدفاع الكورية، مشيرا إلى أن الصادرات الأخيرة من نظام صواريخ أرض - جو "شين كونغ"، ومدافع "هاوتزر كيه 9" ذاتية الدفع، قد عززت قدرات رومانيا الدفاعية. وأعرب عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية المساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لرومانيا. كما طلب دعم رومانيا لتسهيل مشاركة كوريا الجنوبية في مشروعات الطاقة النووية هناك.وردا على ذلك، أشاد الرئيس الروماني بالقوة التكنولوجية وموثوقية صناعة الدفاع الكورية، وأعرب عن أمله في توسيع التعاون الثنائي.