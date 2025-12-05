الرئيس الكوري يجتمع مع مؤسس شركة سوفت بنك لمناقشة الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

سلط الرئيس "لي جيه ميونغ" الضوء اليوم الجمعة على رؤيته لبناء مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي، بحيث يستخدمه الجميع كبنية تحتية أساسية مثل "أنظمة المياه والصرف الصحي".وأدلى "لي" بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع "ماسايوشي سون" المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة، حيث ناقشا المشاركة في مجال التقنيات المتقدمة وغيرها من المجالات.وفي بداية الاجتماع قال الرئيس إن كوريا تهدف إلى بناء مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي، بحيث يتمكن كل مواطن وشركة ومؤسسة من الاستخدام الأساسي على الأقل للذكاء الاصطناعي.وأشار إلى أن "سون" قدم مقترحات قيمة سابقا لإدارتي الرئيسين السابقين "كيم ديه جونغ" و"مون جيه إين"، والتي ساهمت في التنمية الاقتصادية لكوريا الجنوبية. وأعرب عن أمله في سماع رؤية "سون" بشأن جهود كوريا لأن تصبح واحدة من أكبر 3 قوى في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن رأيه في المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.وقال "لي" إن كوريا الجنوبية تدرك مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهدف هو تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى مع تعظيم الفوائد إلى الحد الأقصى.وأشار إلى أن "سون" قدم "مساعدة كبيرة" لكوريا الجنوبية في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وشكره على النصائح والمساعدة التي قدمها. كما شدد على أهميةالتعاون مع اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي، وطلب من "سون" أن يقوم بدور الوسيط في تعزيز هذه المشاركة مع طوكيو.وعندما طرح "لي" موضوع الذكاء الاصطناعي الفائق، أشار "سون" إلى أن ظهوره مسألة وقت فقط. ودعا إلى تجاوز فكرة محاولة التحكم في الذكاء الاصطناعي أو تعليمه أو إدارته، وقال إنه بدلا من ذلك، يجب أن نبدأ في التفكير في كيفية التعايش مع الذكاء الاصطناعي بانسجام مع عقلية جديد"، وأكد أنه لا داعي للقلق من أن الذكاء الاصطناعي الفائق سيهاجم البشرية أو يسيطر عليها.