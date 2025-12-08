السفارة الأمريكية تفتتح مكتبا مخصصا لتأشيرات المستثمرين الكوريين

Photo : Ministry of Foreign Affairs

افتتحت السفارة الأمريكية في سيول رسميا يوم الجمعة مكتبا متخصصا في تأشيرات الشركات الكورية الجنوبية التي تستثمر في الولايات المتحدة، بهدف تبسيط عملية إصدار تأشيرات بي-1 وتحسين استقرار دخول عمال الشركات الكورية في أعقاب حادث الاحتجاز في جورجيا في سبتمبر الماضي.ومن خلال مكتب الاستثمار والسفر الجديد، سيُمكن للشركات الكبرى بما في ذلك سام سونغ، وهيون ديه موتور، وإس كي، وإل جي، وهان هوا، بالإضافة إلى شركاتها الفرعية، التقدم بطلبات تأشيرات عمل دفعة واحدة، بدلا من النظام السابق الذي كان يُلزم كل شركة بتقديم طلب منفصل. وسوف تتضمن تأشيرات بي-1 الصادرة من خلال المكتب شروحا خاصة تُفصّل الوضع القانوني للعامل بموجب اللوائح الأمريكية، وتُحدد الشركة والمنشأة والمشروع المُكلّف به، وهو إجراء يُطبّق فقط على كوريا ويهدف إلى الحد من المشاكل في أثناء عمليات فحص الدخول أو تنفيذ قوانين الهجرة.وكانت النائبة الثانية لوزير الخارجية الكوري "كيم جين آه" قد زارت السفارة يوم الجمعة لمراجعة إطلاق البرنامج مع القائم بالأعمال الأمريكي "كيفن كيم"، حيث وصفت المبادرة بأنها "إنجاز مبكر لفريق العمل الثنائي المعني بالتأشيرات".ومن جانبها أوضحت السفارة الأمريكية أن افتتاح المكتب يعكس التزام واشنطن بدعم الاستثمارات الكورية في إطار جهود إعادة التصنيع الأمريكية.