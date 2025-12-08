واشنطن توافق على بيع قنابل جي بي يو 39 لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع قنابل "جي بي يو 39" صغيرة القطر، والمعدات ذات الصلة، لكوريا الجنوبية.وتُقدر قيمة القنابل الـ624 صغيرة القطر من إنتاج شركة بوينغ، والتي تمت الموافقة على بيعها بناء على طلب من سيول، بحوالي 111.8 مليون دولار أمريكي.وتُعدّ هذه القنابل انزلاقية دقيقة التوجيه، وهي مصممة للسماح للطائرات بحمل عدد أكبر من القنابل الأصغر حجما والأكثر دقة.وقد نُشرت هذه القنابل لأول مرة لأغراض قتالية في عام 2006، وتُشغّلها حاليا كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا.ومن المتوقع تحميل هذه القنابل المستوردة على طائرات "إف 15 كي" و"إف 35 ايه" المقاتلة التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي.