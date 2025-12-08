الشرطة الكورية تحذر من عمليات تصيد احتيالي تستغل تسريب بيانات كوبانغ

Photo : YONHAP News

حثّت الشرطة الكورية الجمهور على توخي الحذر، مشيرة إلى أن اختراق البيانات الشخصية الأخير في كوبانغ قد أثار موجة من محاولات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة.وأعلن فريق العمل التابع للوكالة الوطنية للشرطة لمكافحة التصيد الصوتي أمس الأحد أنه تلقى بلاغات تشير إلى نوع جديد من "عملية احتيال تسليم بطاقات الائتمان"، حيث يدّعي المجرمون إصدار بطاقة ائتمان باسم الضحية.ووفقا لفريق العمل، تستند الحالات الأخيرة إلى تسريب بيانات كوبانغ، مع الإشارة إلى احتمال إصدار البطاقة دون علم الضحية بسبب اختراق المعلومات.وأوضحت الشرطة أنه يتم توجيه الضحايا إلى خط خدمة عملاء وهمي، وبمجرد اتصالهم، يطلب منهم المحتالون تثبيت تطبيقات للتحكم عن بُعد بحجة التحقق من وجود برامج ضارة.وحذرت الشرطة من أنه بمجرد تثبيت هذه التطبيقات، يتحكم الجناة فعليا في هاتف الضحية كما يحلو لهم. كما حذرت الشرطة من محاولات إغراء الضحايا بالنقر على روابط محددة، مدعية أن حادثة كوبانغ قد تسببت في تأخير التسليم أو فقدان الطلبات.