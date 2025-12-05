كوبانغ تُلخص اختراق البيانات على موقعها الإلكتروني وتُصدر إرشادات للعملاء

Photo : YONHAP News

نشرت شركة كوبانغ، عملاق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، معلومات على موقعها الإلكتروني تُلخص حادق تسريب البيانات الأخير، وتُقدم إرشادات حول كيفية تجنّب العملاء للأضرار المُحتملة.وفي المنشور الذي كتبته أمس الأحد، أكدت الشركة عدم حدوث أي اختراق جديد، وأنها تُكرر فقط الإرشادات التي أصدرتها سابقا، واعتذرت مجددا لعملائها، وقالت إنها أبلغت السلطات بالتسريب فور اكتشافه، وأنها تُتعاون مع التحقيق. كما أكدت عدم تعرض أي معلومات الدفع أو كلمات المرور أو رموز التخليص الجمركي الشخصية للاختراق، مُستشهدة بإعلان للشرطة يُشير إلى أن مراجعة شاملة أجرتها ولم تُثبت وجود أي ضرر ثانوي ناتج عن البيانات المُسربة.وجاء هذا الإشعار الأخير عقب قرار أصدرته لجنة حماية المعلومات الشخصية الأسبوع الماضي، والذي وجّه كوبانغ بعرض معلومات حول الحادث على صفحتها الرئيسية لفترة مُحددة، وتغيير صياغتها إلى "تسريب بيانات" بدلا من "كشف بيانات".