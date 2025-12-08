انخفاض دخل العمل لأصحاب الدخل المحدود في كوريا لأول مرة منذ خمس سنوات

Photo : KBS News

مع تفاقم التفاوت في توزيع الدخل في كوريا الجنوبية، انخفضت دخول الأسر ذات الدخل المحدود في العام الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات أمس الأحد أن متوسط دخل العمل للأسر في شريحة الـ20% الأقل دخلا من السكان بلغ 4.01 مليون وون كوري، أي حوالي 2800 دولار أمريكي، في عام 2024، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بالعام السابق.ويمثل هذا أول انخفاض في دخل العمل بين الأسر ذات الدخل المحدود منذ عام 2019.ويُعزى هذا الانخفاض إلى التباطؤ الاقتصادي العام، وتدهور ظروف العمل للعمال المؤقتين والعاملين باليومية، الذين يُشكلون نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود في كوريا.وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط دخل الأسر في شريحة الـ20% الأعلى دخلا من السكان 120.06 مليون وون كوري، أي حوالي 68 ألف دولار أمريكي، في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالعام السابق.وحقق الأشخاص في الشريحة الأعلى دخلا ما يقرب من ثلاثين ضعف ما حققه نظراؤهم في الشريحة الأقل دخلا في العام الماضي.