حذف دعم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من تقرير الصين لمراقبة التسلح

حذفت الصين عبارة "دعم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" من تقريرها الرسمي الأخير بشأن مراقبة التسلح.ونشرت الحكومة الصينية يوم 27 نوفمبر الماضي تقريرها الرسمي للسياسات بعنوان "مراقبة التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار في العصر الجديد"، حيث أوضحت في باب "عدم انتشار الأسلحة النووية" أنها تتمسك بموقف عادل وبالاتجاه الصحيح تجاه قضية شبه الجزيرة الكورية وتسعى دائما لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، مرتكزة على العملية السياسية لحل القضية.وعلى عكس ما أعلنت في تقريرها المماثل الصادر في عام 2005، عندما أكدت على دعمها لمطالب الدول المعنية بإنشاء مناطق خالية من السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغيرها، حذفت الحكومة الصينية هذه المرة عبارة "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" بالكامل من التقرير الأخير.وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ أول من أمس السبت، إن بكين غيرت موقفها السابق المتمثل في "رفض السلاح النووي لكوريا الشمالية" لتعترف بتسلحها النووي، وفقا لتحليلات.يُذكر أن الصين كانت قد نصت في تقريرها الصادر عام 2017 بعنوان "سياسات الصين للتعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، على رفضها القاطع لمحاولات كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك إجراء التجارب النووية، وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.