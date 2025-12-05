الأقمار الاصطناعية التي حملها الصاروخ نوري تسجل نجاحا في الاتصالات بنسبة 100%

Photo : YONHAP News

نجحت جميع الأقمار الاصطناعية المكعبة الاثني عشر التي حملها الصاروخ "نوري" في إطلاقه الرابع، في الاتصال بالمحطات الأرضية.وقال تقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين إن الأقمار الاصطناعية التي كانت حالات اتصالها غير مؤكدة حتى يوم 2 ديسمبر، حسبما أعلنت هيئة الفضاء الكورية والمعهد الكوري للبحوث الفضائية، وهي "إي إي إي تستر-1" التابع للمعهد، و"بيرسات" التابع لشركة "كواتيرنيون"، و"بي-1000" التابع لشركة "سبيس لينتك"، قد نجحت كلها في الاتصال بالمحطات الأرضية.الجدير بالذكر أن صاروخ نوري كان قد تم إطلاقه بنجاح يوم 27 نوفمبر حاملا 12 قمرا اصطناعيا مكعبا إلى جانب القمر الاصطناعي الرئيسي متوسط الحجم من الجيل القادم رقم 3، وقد وصلت جميع الأقمار الثلاثة عشر إلى مداراتها على ارتفاع 600 كيلومتر.ويقول الخبراء إن هذا النجاح يظهر مستوى التكنولوجيا الفضائية المتقدمة لدى كوريا الجنوبية، نظرا لأن النجاح في الاتصال بجميع الأقمار الاصطناعية المكعبة بالمحطات الأرضية يعتبر أمرا غير مسبوق في عمليتي الإطلاق الثانية والثالثة للصاروخ نوري.