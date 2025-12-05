5 % من الكوريين من أصول مهاجرة

Photo : YONHAP News

أظهرت نتائج إحصاءات أجرتها وزارة البيانات والإحصاءات أن أكثر من 5% من سكان كوريا الجنوبية لديهم خلفية متعلقة بالهجرة، أي أنهم أو أحد آبائهم على الأقل من أصول مهاجرة، بمن في ذلك الأجانب المقيمون داخل البلاد، والمواطنون الذين حصلوا على الجنسية الكورية من خلال التجنيس أو الاعتراف، وأبناء المهاجرين أيضا.وأعلنت وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الاثنين نتائج إحصاء السكان ذوي الخلفية المتعلقة بالهجرة لعام 2024، حيث اتضح أن عددهم بلغ مليونين و715 ألف شخص بزيادة 5.2% مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية.ورغم أن إجمالي عدد السكان زاد بـ31 ألف شخص، أي بنسبة 0.1% فقط مقارنة بعام 2023، فإن عدد السكان ذوي الخلفية المتعلقة بالهجرة زاد بشكل حاد.ومن بين هؤلاء، بلغ عدد الكوريين 672 ألف شخص ليشكل 24.8%، فيما بلغ عدد الأجانب مليونين و43 ألف شخص ليشكل 75.2%.وبحسب الفئات العمرية، بلغ عدد السكان ذوي الخلفية المتعلقة بالهجرة في سن الإنتاج والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، مليونين و223 ألف شخص، وهو الأكبر، ليشكل 81.9% من العدد الإجمالي، وقد شهدت الفئة العمرية في العشرينيات أكبر زيادة مقارنة بالعام الأسبق بنسبة 8%.