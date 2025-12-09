واشنطن تؤكد على نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قلّل القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية من أهمية استبعاد عبارة "نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية" في وثيقة أمنية أمريكية صدرت مؤخرا، وقال إن سيول وواشنطن أكدتا مجددا التزامهما بهذا الهدف في تقرير الحقائق المشترك حول نتائج القمة بينهما.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد اجتماعه مع النائب الأول لوزير الخارجية "باك يون جو" أمس الاثنين، قال "كيفن كيم" القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأمريكية لدى سيول، إن نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية هو سياسة واشنطن الحالية تجاه شبه الجزيرة الكورية.وجاءت تصريحات كيم بعد أن أصدرت إدارة دونالد ترامب تقريرا حول أحدث استراتيجياتها للأمن القومي، والذي حذفت منه أي إشارة إلى كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي.وقال المبعوث الأمريكي إنه ناقش مع نائب الوزير "بك" سبل "التنسيق الأمثل" بشأن القضايا ذات الصلة. وأشار أيضا إلى تأكيد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على أهمية التدريبات المشتركة بين سيول وواشنطن وسط دعوات في كوريا الجنوبية لاستخدام التدريبات كوسيلة ضغط لإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات.