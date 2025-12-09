انخفاض معدل تدخين السجائر في كوريا وارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن معدل تدخين السجائر في كوريا الجنوبية انخفض هذا العام، إلا أن شعبية السجائر الإلكترونية ازدادت.وفي تقرير حول نتائج مسحها الصحي المجتمعي لعام 2025، الذي ركز على الحالة الصحية للسكان الذين تم تحديدهم من قبل 258 مركزا صحيا على مستوى البلاد، وجدت الوكالة أن 17.9% من البالغين يدخنون السجائر، بانخفاض 1% مقارنة بالعام الماضي.وفي المقابل، ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية بمقدار 0.6% ليصل إلى 9.3%، بينما انخفض معدل استخدام جميع منتجات التبغ بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 22.1%.وكان استخدام التبغ أعلى في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ بنسبة 24.7%، وتليها مقاطعة كانغ وان ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، بنسبة 23.8% لكل منهما. وسجلت مدينة سيجونغ أقل نسبة استخدام بنسبة 17.3% فقط. كما سجلت سيول ومقاطعة شمال جولا معدلات منخفضة في نطاق 19%.وأضاف التقرير أن استهلاك الكحول انخفض أيضا، حيث قال 57.1% من البالغين إنهم يشربون مرة واحدة على الأقل شهريا، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.وأشار التقرير إلى أنه بالمقارنة مع معدل الشرب الشهري البالغ 43.7% ومعدل الشرب عالي الخطورة البالغ 10.9% المسجل في عام 2020، فإن أحدث الأرقام تُظهر عودة الناس إلى شرب الخمور.