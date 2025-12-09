وزارة المحيطات تبدأ في الانتقال إلى بوسان

بدأت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك الكورية في الانتقال من مدينة سيجونغ إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية، تنفيذا لتعهدات الرئيس "لي جيه ميونغ" الانتخابية.ومن المقرر أن تبدأ الوزارة عملياتها في موقعها الجديد المؤقت في بوسان غدا الأربعاء، على أن يتم نقلها بالكامل بحلول يوم 21 ديسمبر.وقد تعهد وزير المحيطات "تشون جيه سو" بإتمام عملية النقل بأمان ودون أي حوادث.وسوف ينتقل ما يقرب من 800 من موظفي الوزارة الدائمين والمتعاقدين إلى بوسان.وكان الرئيس قد تعهد في وقت سابق، خلال حملته الانتخابية، بتطوير بوسان لتصبح مركزا بحريا عالميا استعدادا لعصر طرق الشحن في القطب الشمالي، ووعد بنقل وزارة المحيطات وشركة "إتش إم إم"، أكبر شركة شحن في كوريا، إلى مدينة بوسان.