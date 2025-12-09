الممثلة باك نا ريه تُعلق أنشطتها الإذاعية بعد اتهامات بالإساءة وتعاطي المخدرات

Photo : YONHAP News

ستعلق الممثلة الكوميدية والشخصية التلفزيونية الكورية "باك نا ريه" جميع أنشطتها الإذاعية بعد اتهامها بإساءة معاملة مديريها وتلقي علاجات طبية غير مصرح بها.وكتبت باك على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين أنها ستتوقف عن عملها "حتى تُحل جميع المشاكل بشكل واضح"، وأنها لن تتمكن من مواصلة الظهور في البرامج إذا تسبب ذلك في إزعاج زملائها وفرق الإنتاج.وسوف تتوقف باك عن تقديم برامجها الحالية، بما في ذلك برنامجي "أعيش وحدي" و"السبت المذهل" على قناة "تي في إن".وقالت باك إنها التقت مؤخرا بمدير أعمالها السابق لحل سوء التفاهم، لكنها أضافت أن "كل شيء يبقى خطأها بالكامل"، وقدمت اعتذارا علنيا.وجاء هذا التصريح عقب تقرير نشرته صحيفة "ديسباتش" يوم السبت يفيد بتلقي باك علاجات وريدية غير قانونية من طبيب غير مرخص.وأدانت الجمعية الطبية الكورية سلوك باك المزعوم أمس الاثنين، ووصفته بأنه غير قانوني ودعت إلى إجراء تحقيقات.وقالت السلطات الصحية إنها ستراقب الوضع بينما يراجع المدعون العامون الشكاوى ذات الصلة، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث علاج غير قانوني طلبته باك عن علم، فقد تواجه هي الأخرى مسؤولية قانونية بموجب القانون الطبي.