محادثات لعقد قمة بين كوريا واليابان منتصف يناير

Photo : YONHAP News

تجري حاليا محادثات لعقد قمة بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، في اليابان الشهر القادم.وصرح المكتب الرئاسي الكوري أمس الاثنين بأنه من المتوقع أن تُعقد القمة خلال زيارة الرئيس لي التي تستغرق يومين في منتصف يناير، في محافظة نارا اليابانية، حيث يقع مسقط رأس تاكايتشي ودائرتها الانتخابية.وعقب لقائهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو الكورية مؤخرا، قال لي إنه اقترح عقد لقاء آخر في محافظة نارا ضمن دبلوماسية القمة، وأن رئيسة الوزراء اليابانية قبلت الدعوة.كما يسعى الرئيس الكوري لزيارة الصين الشهر القادم، بعد أن صرّح خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية الأسبوع الماضي بأنه يأمل في إجراء مناقشات موسعة حول التعاون الثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في المستقبل القريب.وتشكل هذه الزيارات جزءا من المساعي الواضحة للحكومة الكورية لتحقيق دبلوماسية متوازنة في علاقات سيول مع بكين وطوكيو.