الكونغرس الأمريكي يدعم جمع شمل العائلات الأمريكية الكورية التي فرقتها الحرب

Photo : YONHAP News

سيتضمن مشروع قانون السياسة والميزانية الدفاعية السنوي للولايات المتحدة دعم واشنطن لجمع شمل العائلات الأمريكية الكورية التي انفصلت عن أعضائها في كوريا الشمالية عقب الحرب الكورية.وسوف يُكلف قانونُ تفويض الدفاع الوطني المتكامل بين مجلسيْ الشيوخ والنواب للسنة المالية 2026، كما أصدره الكونغرس، وزيرَ الخارجية بإعداد سجل للأمريكيين الكوريين الذين انفصلوا عن عائلاتهم بعد توقيع اتفاقية الهدنة لعام 1953. وينص مشروع القانون على ضرورة تشاور واشنطن مع سيول بشأن هذا السجل.كما يدعو مشروع القانون إلى إدراج قضية جمع شمل العائلات على جدول الأعمال في حالة استئناف الولايات المتحدة للتواصل المباشر مع كوريا الشمالية.وسوف يُطلب من وزير الخارجية "ماركو روبيو" شغل منصب المبعوث الخاص لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهو منصب شاغر منذ بداية الولاية الثانية لإدارة "دونالد ترامب"، بحيث يُكلَّف المبعوث بتقديم تقرير عن السجل وبيانات لمّ الشمل وردّ بيونغ يانغ على طلب الولايات المتحدة.ويُقدَّر عدد أفراد العائلات الكورية الأمريكية المنفصلة المقيمين في الولايات المتحدة بحوالي 100 ألف فرد.