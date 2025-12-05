دعوى قضائية ضد شركة كوبانغ بسبب حادث اختراق البيانات واسع النطاق

Photo : YONHAP News

سيتم رفع دعوى قضائية ضد شركة كوبانغ في أعقاب حادث اختراق البيانات مؤخرا لشركة التجارة الإلكترونية الكورية العملاقة، والذي أدى إلى تسريب المعلومات الشخصية لأكثر من 33 مليون شخص.وصرح "كيم كوك إيل" عضو شركة "ديه ريون" للمحاماة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة نيويورك الأمريكية أمس الاثنين، بأن فرع الشركة في الولايات المتحدة سيرفع دعوى قضائية جماعية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية. وسوف تُقام الدعوى نيابة عن مستخدمي كوبانغ في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذين انكشفت معلوماتهم الشخصية في هذا الاختراق. وسوف تُجادل الدعوى بأن الشركة الأم، المسجلة في ولاية "ديلاوير"، والمدرجة في بورصة نيويورك، لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بحوكمة الشركات، وانتهكت متطلبات الإفصاح. وتعهد كيم بالكشف عن ملابسات قضية اختراق البيانات، وضمان حصول المستخدمين المتضررين على تعويضات.وكانت شركة كوبانغ قد كشفت يوم 29 نوفمبر عن تعرض معلومات شخصية لحوالي 33.7 مليون عميل من عملائها للاختراق، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتفاصيل التوصيل.وتمتلك الشركة الأم "كوبانغ إينك" 100% من أسهم الشركة الكورية الجنوبية التابعة للمنصة، ويمتلك مؤسسها "بوم كيم" أكثر من 70% من حقوق التصويت في "كوبانغ إينك".