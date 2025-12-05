رائد الفضاء جوني كيم يعود إلى الأرض بعد مهمة فضائية لمدة 8 أشهر

Photo : YONHAP News

بدأ رائد الفضاء الأمريكي كوري الأصل "جوني كيم" في رحلة العودة إلى الأرض بعد إتمامه مهمة استمرت 8 أشهر في محطة الفضاء الدولية.وقال وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إن "جوني كيم" صعد برفقة رائديْ فضاء من وكالة الفضاء الاتحادية الروسية على متن المركبة "سويوز" الروسية "إم إس -27"، والمتصلة بمحطة الفضاء الدولية، في حوالي الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس،ثم انفصلت المركبة بالكامل عن محطة الفضاء الدولية، وبدأت في رحلتها نحو الأرض.ومن المتوقع أن تهبط المركبة بالمظلات في السهول الواقعة جنوب شرق كازاخستان اليوم، بعد رحلة تستغرق حوالي 3 ساعات و20 دقيقة.وسوف ينتقل رواد الفضاء الثلاثة إلى منطقة "كاراجاندا" في كازاخستان على متن مروحية، ثم يعود "جوني كيم" إلى مدينة "هيوستن" بولاية تكساس الأمريكية على متن طائرة تابعة لوكالة ناسا.وتُعد هذه المهمة هي أول مهمة فضائية لجوني كيم منذ اختياره كرائد فضاء في "ناسا" في عام 2017، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها رائد فضاء كوري الأصل بمهمة في الفضاء.