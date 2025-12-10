طائرات عسكرية روسية وصينية تنتهك منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية

Photo : YONHAP News

دخلت عدة طائرات عسكرية روسية وصينية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية فوق البحر قبالة السواحل الشرقية والجنوبية صباح أمس الثلاثاء.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، دخلت سبع طائرات روسية وطائرتان صينيتان المنطقة الكورية على التوالي في حوالي الساعة 10:35 من صباح أمس الثلاثاء، قبل مغادرتها المنطقة بعد حوالي ساعة.وسارعت هيئة الأركان المشتركة إلى التأكيد على عدم وجود أي انتهاك للمجال الجوي الكوري الجنوبي.وأكدت الهيئة أن أربعا من أصل سبع طائرات روسية حلقت جنوبا بين جزيرتي "أوللونغ" و"دوكدو"، وأن طائرتين منها تقاطعتا مع طائرات صينية بالقرب من "تسوشيما".يُذكر أن آخر مرة دخلت فيها طائرات عسكرية روسية وصينية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية كانت في يوم 29 نوفمبر من العام الماضي.