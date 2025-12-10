تراجع مؤشر البورصة الكورية بسبب حالة عدم اليقين الأمريكية

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على انخفاض أمس الثلاثاء، مع توخّي المستثمرين الحذر بشأن التوقعات ذات الصلة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من توقعات بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 11.3 نقطة، أي بنسبة 0.27%، ليغلق عند 4143.55 نقطة.وكان حجم التداول معتدلا، حيث بلغ 397.3 مليون سهم بقيمة 13.2 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار أمريكي، حيث فاق عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة بواقع 473 سهما مقابل 401 سهم.وتتوقع الأسواق تخفيضا في سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وبدأ أمس الثلاثاء، إلا أن الحذر لا يزال قائما وسط مخاوف من تباطؤ وتيرة التيسير النقدي، مما يُفاقم من حالة عدم اليقين.وارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 3.56 نقطة، أي بنسبة 0.38%، ليغلق عند 931.35 نقطة.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري بمقدار 5.4 وون، ليتداول عند ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين وون للدولار الواحد، حتى الساعة 3:30 مساء.