كوريا تضيف 225 ألف وظيفة في نوفمبر

أضافت كوريا الجنوبية 225 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، مسجلة بذلك نموا في الوظائف للشهر الثاني على التوالي في نطاق 200 ألف.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الأربعاء أن عدد الذين ليهم وظائف بلغ 29.04 مليون الشهر الماضي، بزيادة قدرها 225 ألفا مقارنة بالعام السابق.واستمر فقدان الوظائف في القطاعات الرئيسية، حيث فقد قطاع البناء 131 ألف وظيفة، مواصلا انخفاضه للشهر التاسع عشر على التوالي، كما انخفض التوظيف في قطاع التصنيع للشهر السابع عشر على التوالي، حيث فقد 41 ألف وظيفة في نوفمبر.وبلغ معدل التوظيف للسكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، 70.2%، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بالعام السابق، لكن توظيف الشباب ظل ضعيفا، حيث انخفض معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 44.3%، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا للشهر التاسع عشر على التوالي.