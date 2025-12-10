كوريا توقع اتفاقية إطارية لتوريد دبابات ومركبات مدرعة إلى بيرو

Photo : YONHAP News

وقعت شركة دفاعية كورية جنوبية اتفاقية إطارية لتصدير دبابات "كي 2" ومعدات برية أخرى إلى بيرو.وصرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الأربعاء في بيان صحفي بأنه بموجب الاتفاقية، ستشتري بيرو 195 مركبة، و54 دبابة "كي 2"، و141 مركبة مدرعة ذات عجلات من طراز "كي 808"، بحلول العام القادم، بالتعاون بين شركة دفاعية كورية وشركة دفاعية حكومية من بيرو.وأوضح البيان أن شركة "هيون ديه روتيم" الكورية وقعت الاتفاقية مع مصنع الأسلحة والذخيرة التابع للجيش البيروفي، في مقر قيادته في "ليما" أمس الثلاثاء.ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة، ولكن بناء على أسعار التصدير السابقة، يُقدر أن يتجاوز العقد النهائي مستوى تريليوني وون، أي ما يعادل 1.36 مليار دولار أمريكي.وقال المكتب الرئاسي إن الصفقة ستمثل أكبر عملية تصدير لأنظمة الأسلحة البرية من كوريا الجنوبية إلى أمريكا اللاتينية، وفي حالة تنفيذها، ستمثل أول دخول لدبابات "كي 2" إلى تلك المنطقة بعد نشرها في أوربا.ورحب الرئيس لي جيه ميونغ بتوقيع الاتفاق قائلا إنه يتوقع أن تكون هذه الصفقة بمثابة فرصة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة بين البلدين بشكل كبير.