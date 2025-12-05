وزير الدفاع الكوري يناقش تعزيز التعاون مع نظيره الإماراتي

Photo : YONHAP News

عقدت أمس الثلاثاء الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر وزارة الدفاع في سيول، بمشاركة وزير الدفاع الكوري "آن كيو بيك" ونظيره الإماراتي "محمد المزروعي"، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.وأكد الوزير الكوري أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تربطها بكوريا الجنوبية علاقات مشاركة استراتيجية خاصة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية بناء على نتائج القمة التي عُقدت بين البلدين الشهر الماضي.ومن جانبه قال الوزير الإماراتي إن التعاون الثنائي في مجالي الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية قد تطور على أساس الثقة والاحترام المتبادل، انطلاقا من وحدة "أخ" التي تُعد رمزا للعلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في أن تظل منظومة التعاون الراسخة حجر أساس متينا قائما على المنافع المتبادلة في المستقبل.واتفقا الوزيران على إنشاء نموذج جديد للتعاون يعتمد على التطوير المشترك، والإنتاج المحلي، والتصدير المشترك إلى دول ثالثة، تجاوزا للهيكل التقليدي للتصدير والشراء في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى تعميق التعاون الاستراتيجي من أجل تعزيز التعاون في هذا المجال على المديين المتوسط والطويل.الجدير بالذكر أن الإمارات أبدت اهتمامها بالطائرة المقاتلة الفرط صوتية "كي إف - 21 بوراميه" التي تطورها كوريا الجنوبية حاليا بتكنولوجيا محلية مستقلة.وفي مجال الدفاع الوطني اتفق الجانبان على إدراج مشروعات التبادل البشري والتعليم العسكري والتدريبات المشتركة ضمن الخطط متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب استكشاف أجندات جديدة للتعاون، بما في ذلك الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي، والخدمات الطبية العسكرية والموسيقى العسكرية وغيرها، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون.