بنك التنمية الآسيوي يتوقع نموا بـ0.9% للاقتصاد الكوري هذا العام

توقع بنك التنمية الآسيوي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام 0.9%، وفي العام القادم 1.7%، بعد أن رفع توقعاته لكل من العامين بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال شهرين.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية إن البنك أصدر تقريرا اليوم الأربعاء يتضمن توقعاته التكميلية الإضافية للاقتصاد الآسيوي، لشهر ديسمبر 2025.وجاءت هذه التوقعات ذات الصلة بنمو الاقتصاد الكوري بعد تضمين عدة عوامل، تشمل تأثيرات تنشيط الاستهلاك حسب إجراءات الحكومة الكورية لتحفيز الاقتصاد، والطلب العالمي على أشباه الموصلات، وتراجع حالة عدم اليقين نتيجة لمفاوضات الرسوم الجمركية.لكن البنك حذر أيضا من أن المخاطر الهبوطية، مثل ضعف سوق العقارات، وعودة التوترات التجارية والجيوسياسية حول العالم، لا تزال قائمة كتحديات أمام الاقتصاد الكوري.ومن جهة أخرى، توقع بنك التنمية الآسيوي أن يصل معدل التضخم في كوريا إلى 2.1% في كل من عامي 2025 و2026، بعد رفع توقعاته بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن هذه التوقعات المعدلة انعكست على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط هذا العام، فضلا عن احتمال تصاعد الضغوط التخضمية للعام القادم بسبب انخفاض قيمة العملة الكورية مؤخرا وتقليص الدعم على ضريبة الوقود.