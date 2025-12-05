صادرات المواد الغذائية الكورية تسجل أعلى مستوى قياسي

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الكورية أنها ستدعم تصدير الأغذية الكورية، "كيفود"، مع توقعات بتحقيق صادرات المواد الغذائية الكورية أعلى أداء لها هذا العام.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الجمارك الكورية "لي ميونغ غو" أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لدعم الشركات الكورية المصدرة للمواد الغذائية، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها تلك الشركات، وإيجاد حلول لدعمها.وكانت هيئة الجمارك الكورية قد كشفت في وقت سابق عن أن قيمة صادرات الكيفود، بما في ذلك الراميون والأعشاب البحرية المجففة، ومنتجات الحلويات والكيمتشي والمشروبات الكحولية، قد تجاوزت مستوى 10 مليارات و300 مليون دولار حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 9 مليارات و700 مليون دولار، مما يجعلها على وشك تحقيق أعلى مستوى قياسي في الأداء هذا العام.وقالت هيئة الجمارك الكورية إنها ستضع خطة جديدة لدعم الإدارة الجمركية لتصدير الكيفود، من أجل تشجيع دخولها للأسواق في الخارج، بما في ذلك إنشاء رموز دولية جديدة لتصنيف السلع للمنتجات الرئيسية مثل الكيمتشي والراميون، في إطار السعي الى التوحيد المعياري الدولي.