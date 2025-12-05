سيول تحتج بشدة على انتهاك طائرات روسية وصينية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية

Photo : KBS News

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بأن مدير إدارة السياسات الدولية في الوزارة، قدم صباح اليوم احتجاجا شديد اللهجة إلى الملحقين العسكريين الصيني والروسي لدى سيول، بسبب انتهاك طائرات عسكرية صينية وروسية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية.وشددت الوزارة على أن القوات الكورية سوف تتعامل بشكل حازم مع انتهاكات الطائرات التابعة للدول المجاورة داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي.وكانت وزارة الدفاع الصينية قد قالت أمس الثلاثاء إنها أجرت الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة العاشرة في أجواء بحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ، استنادا للخطة التعاونية السنوية مع الجيش الروسي. وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من طائراتها المقاتلة الاستراتيجية من طراز "توبوليف تي يو - 96 إم إس" والطائرات الصينية "اتش-6 كي"، قد أجرت عملية استطلاع جوي مشترك فوق أجواء بحر الشرق، وبحر الصين الشرقي، وغرب المحيط الهادئ، لمدة ثماني ساعات. وأكدت أن طائرات البلدين حلقت مع الامتثال الصارم لأحكام القانون الدولي ولم يكن هناك أي اختراق لأجواء دول أخرى، موضحة أن هذه العملية أُجريت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025 ولم تستهدف أي دولة ثالثة.يُذكر أن إحدى عشرة طائرة عسكرية صينية وروسية كانت قد دخلت أيضا منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية، ثم خرجت منها في شهر نوفمبر الماضي، وقالت وزارة الدفاع الصينية حينذاك إنها أجرت الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في أجواء بحر الشرق الكوري.