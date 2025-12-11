إلغاء إضراب عمال السكك الحديدية بعد توصل النقابة والشركة إلى اتفاق مبدئي

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" اليوم الخميس أن جميع خدمات القطارات ستعمل على نحو طبيعي، بعد أن قررت نقابة عمال السكك الحديدية الكورية تعليق الإضراب المخطط له.وتوصلت النقابة والإدارة إلى اتفاق مبدئي في حوالي الساعة 7 صباحا بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك تطبيع المكافآت القائمة على الأداء. وبموجب هذا الاتفاق، تم تعليق الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 9 من صباح اليوم.وقالت الحكومة إن المسائل المتعلقة بإصلاح المكافآت سيتم حلها من خلال لجنة إدارة المؤسسات العامة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، بينما أوضح مسؤول نقابي أن النقابة قررت تعليق الإضراب ودخلت في مفاوضات مكثفة من أجل تقليل الإزعاج الذي قد يتعرض له الشعب. كما اعتذر المسؤول عن التسبب في القلق، قائلا إن عمال السكك الحديدية سيبذلون قصارى جهدهم لضمان أن تصبح خدمات السكك الحديدية أكثر أمانا.