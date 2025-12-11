فريق التحقيقات الخاص يطالب بالسجن 4 سنوات لمسؤول سابق في كنيسة التوحيد

Photo : KBS News

طالب فريق التحقيقات الخاص أمس الأربعاء بالسجن لمدة 4 سنوات لـ"يون يونغ هو" الرئيس السابق للمقر العالمي لكنيسة التوحيد، الذي يحاكم بتهمة الاختلاس وانتهاك قوانين التمويل السياسي وممارسة ضغوط غير مشروعة وإتلاف الأدلة.وفي محكمة سيول المركزية، طالب المدعون بسجن يون لمدة عامين بتهمة انتهاك قوانين التمويل السياسي، وسنة أخرى بتهمة الاختلاس وانتهاك قانون مكافحة الفساد والتلاعب بالأدلة.وقال فريق التحقيقات الخاص إن "يون" تواطأ مع جهات سياسية لتوسيع نفوذ الكنيسة، وسعى إلى دفع الأمور المتعلقة بالكنيسة من خلال قناتين، هما: حشد أتباع كنيسة التوحيد لصالح رئيس حزب قوة الشعب السابق "كوان صونغ دونغ"، وتقديم هدايا فاخرة للسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" من خلال الشامان "جون سونغ بيه". وقال المدعون إن هذه الأفعال تشكل محاولة للتأثير على العمليات الديمقراطية، وقد قوضت بشدة ثقة الشعب.ورد الدفاع بأن الكنيسة دعمت عدة معسكرات سياسية خلال التحضيرات لـ"قمة السلام" لعام 2022، مؤكدا أنها لم تتحالف مع حزب واحد بعينه، وأن التواصل مع كلا الجانبين يتوافق مع أيديولوجية المنظمة الموجهة نحو السلام.وانتهت الجلسة دون أن يذكر "يون" أسماء أي مسؤولين في الحزب الديمقراطي الحاكم، على الرغم من أنه أشار في وقت سابق إلى أنه قد يكشف عن قائمة بالنواب الذين زعمت الكنيسة أنها اتصلت بهم، وهو ادعاء كان قد أثاره سابقا في أثناء الاستجواب.ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 28 يناير.